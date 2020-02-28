مساجد وكنائس فى اليابان تلغى الشعائر بسبب كورونا

2020/02/28 | 03:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت مؤسسات دينية إسلامية ومسيحية في العاصمة اليابانية طوكيو عن إلغاء الشعائر الدينية، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا(كوفيد19-).ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الخميس عن خطيب مسجد بمنطقة أكيهابارا، بالعاصمة طوكيو، قوله في تصريح خاص لها إنه تقرر إلغاء صلاة الجمعة غدا بالمسجد، وحتى الأسبوع المقبل.وأضاف محمد أنور إن إلغاء صلاة […]

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