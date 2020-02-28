2020/02/28 | 04:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مي عز الدين تتجه للدراما الاجتماعية بعد عدم نجاحها فى الكوميديا (المستقلة) – منى شعلان/ تستعد الفنانة مي عز الدين ، للمشاركة فى الموسم الرمضاني 2020 ، بمسلسل “خط حرير” ومن المقرر أن تبتعد مي عز الدين عن اللون الكوميدي الذى شاركت به فى رمضان 2019 من خلال مسلسل “البرنسيسة بيسة” الذى تعرضت بسببه للعديد […]

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