2020/02/28 | 04:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أنهت محكمة الاستئناف في منطقة الباحة جنوب غرب السعودية قضية فتاة عضلها أبوها ومنعها عن الزواج بالكفء بعد أن بلغ عمرها 40 عاماً، حيث عالجت المحكمة الأمر بتزويج الفتاة من زوج قبلت به.ولم تستغرق القضية وفق التعديلات القضائية الأخيرة إلا جلستين فقط في محكمة المخواة ثم إلى الاستئناف ليتم البت فيها خلال أقل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء السعودي يزوج اربعينية منعها والدها من الزواج) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء السعودي يزوج اربعينية منعها والدها من الزواج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).