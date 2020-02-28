داعية سعودي : تعليق دخول المعتمرين منهج نبوي

2020/02/28 | 04:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أن قرار المملكة بتعليق دخول المعتمرين والزوار مؤقتاً اتخذ لتحقيق المصلحة العامة للمسلمين، وذلك للحفاظ على أرواح المسلمين من هذا المرض الفتاك (كورونا) المنتشر في العالم.وأضاف”الخثلان” أن هذا المرض من طبيعته سرعة الانتقال من شخص […]

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