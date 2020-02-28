2020/02/28 | 04:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور: عقود محمد فوزي وقضية ضد فريد الأطرش..وثائق نادرة (المستقلة) – منى شعلان/ نشر المنتج المصري حسام علوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، صورا من وثائق نادرة تعود إلى منتصف القرن الماضي ، وجدها في أحد الأسواق الشهيرة بالقاهرة.ومن تلك الوثائق كانت وثيقة للفنان الراحل محمد فوزي ، بصفته […]

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