فيديو :شماتة بفنان كويتي ادخل للحجر الصحي بسبب كورونا

2020/02/28 | 05:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لافت لأحد المتابعين وهو يتحدث عن إدخال الفنان الكويتي عبدالله بو شهري إلى الحجر الصحي بعد عودته من إيران كإجراء احترازي.وظهر المتابع في المقطع المصور وهو يشمت بالفنان مذكراً بأنه قال في وقت سابق إنه يمكنه أن يكسب في ساعة واحدة ما يعادل مرتب الطبيب خلال سنتين.[…]

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