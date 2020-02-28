حقيقة رفض حسني مبارك فيلما من بطولة عادل إمام

2020/02/28 | 06:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، رفض فيلما سينمائيا من بطولة الفنان، عادل إمام، وهو “السفارة في العمارة”، بسبب رفضه التطبيع مع إسرائيل.وردا على هذه المزاعم، فقد نفى رئيس ديوان الجمهورية في مصر سابقا، الدكتور زكريا عزمي، صحة ما تردد بشأن اعتراض مبارك على فيلم “السفارة في العمارة”، من إنتاج […]

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