تامر عبدالمنعم : تلقّيت عروضا مالية لتسريب تسجيلات مبارك

2020/02/28 | 07:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /فجّر الفنان المصري تامر عبدالمنعم، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن علاقته بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أمس الثلثاء، عن عمر ناهز 91 عاماً.وقال تامر عبدالمنعم في تصريحات لبرنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة “صدى البلد”، إنه جلس مع مبارك كثيراً ويحتفظ بتسجيلات صوتية تم تسجيلها […]

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