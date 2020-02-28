2020/02/28 | 07:36 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل المزيد من الجنود الأتراك في سوريا وأنقرة لن تمنع اللاجئين من الوصول لأوروبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 07:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

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