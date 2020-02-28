للرجال.. أطعمة ومشروبات تزيد هرمون الأنوثة

2020/02/28 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يتبع البعض عادات غذائية سيئة قد تضر بالصحة دون دارية، ومنها تناول أطعمة صحيّة لها تأثير مباشر على زيادة هرمون الأنوثة؟..في السطور التالية؛ نوضح أهم الأطعمة التي تزيد من هرمون الأنوثة حال تناولها بكثرة، وفقًا لما نقلت مصراوي عن موقع “healthline” المعني بالصحة.– الإكثار من تناول الخبز والمعجنات والقمح والشوفان وبذور الكتان […]

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