8 خضروات تناولها بحذر

2020/02/28 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /الخضروات مهمة لجسم الإنسان لما تحتويه من فيتامينات، ولكن هناك بعض الخضروات التي يجب علينا تناولها بحذر وعدم الإفراط في أكلها؛ لأنها قد تسبب انتفاخات أو زيادة الوزن أو غيرها، وهذه الخضروات هي وفق ما ذكر موقع “delish”ونقلته “مصراوي”: – البروكلي: يجب على الأشخاص المصابين بالقولون العصبي والتهاب المعدة تجنب تناول البروكلي، نظرًا […]

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