ماذا يحدث للجسم بعد دقائق من تدخين الحشيش؟

2020/02/28 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تزداد معدلات تعاطي الحشيش عالميا ومحليا، وتأتي الشحنات المهربة يوما تلو الآخر لتضر بصحة أجسام وعقول الشباب، ويتحول الحشيش من نبات طبيعي يستخدم بشكل مقنن في بعض الأدوية إلى إدمان يؤثر على الصحة.بعد دقائق من تدخين الحشيش، يبدأ تأثيره في الوصول إلى أعضاء الجسم المختلفة، ويشعر الشخص بأعراض أولية تظهر في ضعف التحكم […]

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