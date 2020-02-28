أطعمة سهلة الهضم لمن يعاني من مشاكل المعدة

2020/02/28 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعاني البعض من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل: قرحة المعدة، ارتجاع المريء، التهاب المعدة، ما تسبب لهم ألمًا عند تناول بعض الأطعمة.وهناك بعض الأطعمة التي يسهل هضمها، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي بحسب ما جاء في موقع “medicalnewstoday” ونقلتها “مصراوي”: – خبز التوست المحمص خبز التوست المحمص يحتوي على قليل من […]

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