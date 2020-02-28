أنقرة تعلن مقتل 29 جنديا تركيا بقصف سوري وترد بـ

2020/02/28 | 08:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي إلى 29 جنديا تركيا بهجوم شنه الطيران السوري في محافظة إدلب.وأكد رحمي دوغان، والي محافظة هطاي التركية على الحدود مع سوريا، سقوط جرحى بين الجنود الأتراك في الهجوم، مشيرا إلى أن حالة بعضهم خطرة، وتم نقلهم من إدلب عبر معبر "جيلوة غوزو" الحدودي إلى هطاي.

وتحدث "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل بغارات جوية الخميس في المنطقة الواقعة بين قريتي البارة وبليون في إدلب.

وأعلنت الخارجية التركية أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في أعقاب اجتماع عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الخميس، دون أن تدلي بأي تفاصيل حول المكالمة.من جهتها أعلنت الرئاسة التركية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن الجيش التركي رد بضربات على أهداف لنظيره السوري في إدلب شمال غربي البلاد، بعد تعرضه لضربة جوية أدت إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأتراك.

وقالت الرئاسة التركية إن أنقرة سترد بالمثل على مقتل جنود أتراك، مؤكدة أن الأنشطة التركية ستستمر على الأراضي السورية، وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وتابع بيان الرئاسة: "قواتنا المسلحة الجوية والبرية تواصل قصف كافة الأهداف المحددة" للقوات السورية.وأرسلت تركيا آلاف الجنود وعتادا عسكريا ثقيلا إلى إدلب لدعم مسلحي المعارضة السورية، في مسعاهم لصد هجوم لقوات الحكومة السورية وقوات روسية.

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