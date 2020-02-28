2020/02/28 | 08:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تهمل بعض محطات الوقود صيانة خزاناتها مما يؤدي إلى تسرب المياه إلى الوقود الذى يتم تزويد السيارات به.ويكون من الصعب على قائد المركبة معرفة اذا كان الوقود الذى استلمه من المحطة سليم أم مخلوط بالمياه إلا أن هناك علامات تنذر بوجود هذا الأمر.وبحسب صحيفة “المرصد”، تظهر هذه العلامات في أضرار تصيب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامات تنذر بوجود ماء في وقود السيارة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علامات تنذر بوجود ماء في وقود السيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).