القمة العالمية للشعوب - بيان

2020/02/28 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #القمة_العالمية_للشعوب انعقد، ما بين 10 و13 فبراير 2020 في تونس، اجتماع التنسيقية الدولية للقمة العالمية للشعوب التي تضم مئات الأحزاب والمنظمات الشعبية من كل بقاع المعمور.وترتكز القمة العالمية للشعوب على أرضية أممية تستهدف توحيد نضالات الشعوب ضد الرأسمالية وضد كل أشكال الاضطهاد من خلال النضال:– ضد الرأسمال المالي والشركات المتعددة الاستيطان والجنات الضريبية.– ضد الامبريالية والاستعمار ومن أجل كفا......

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