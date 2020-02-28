2020/02/28 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس نداء آذار : صوتوا ولا تتركوا قائمتكم وحيدة لا نعرف ما يخبيء لنا أذار القادم مثقلًا بالتردد وبالنعاس؛ ففيه، كما أخبرنا وليده الشاعر المحمود: "مرّت أمام البنفسج والبندقية خمس بنات.وقفن على باب مدرسة ابتدائية، واشتعلن مع الورد والزعتر البلديّ.افتتحن نشيد التراب".لم يحسم الاسرائيليون، بعد جولتين انتخابيتين طاحنتين، خياراتهم ولم تقع قرعتُهم على أي "متياس"؛ فهل سيفعلون ذلك في الثاني من أذا......

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