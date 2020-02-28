ابراهيم الجندي - 3 - الكُفر .. إرادة الهية !!

2020/02/28 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الثالثة : الانعام 21 - 32 (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ1- المعنى : ومن اشد كذباً على الله ممن ادعى أن له شريكاً ..كالمشركين ، أو ممن ادّعى أن له صاحبة ..كالنصارى ، أو ممن كذّب الأنبياء ..كاليهود ، كل هؤلاء لن يفلحوا أبدا جامع البيان في تفسير القرآن ..الطبري2- سؤال : من الذي يتحد......

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