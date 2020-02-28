الصين: ارتفاع وفيات

2020/02/28 | 08:43 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، تسجيل 44 وفاة بفيروس كورونا و327 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخ...

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