ماذا يفعل قط بتدريب دولي لقوات عراقية؟ الجيش الامريكي يجيب

2020/02/28 | 08:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، صورا لقط في معسكر بسماية في العراق، خلال تدريب قوات عراقية من قبل قوات التحالف الدولي.جاء ذلك على صفحة القيادة المركزية العربية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيه: "بينما يأخذ هذا القط قسطا من الراحة في معسكر بسماية، تستمر قوات التحالف الدولي بتدريب القوات العراقية من أجل الاستمرار بعمليات هزيمة داعش ودعم عراق موحد ذو سيادة".

ويذكر أن معسكر بسماية للتدريب التعبوي يضطلع بمهمات عديدة، وفقا لوزارة الدفاع العراقية منها "تدريب المراتب المستجدين على مختلف الأسلحة والمهارات والفنون القتالية، وأيضاً تدريب الوحدات المحررة على فنون القتال في المناطق المبنية والرمي بمختلف الأسلحة.."

تكمن مهمة معسكر بسماية بـ"تهيئة ميادين الرمي بجميع الأسلحة ولكافة الصنوف القتالية والساندة ويتم التأكيد في التدريب على رمي الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة ويشمل تدريب المعسكر تدريبات مختلفة في التدريب الصحي والهندسي والكيمياوي والاتصالات، ويرفد المعسكر الوحدات العسكرية القتالية والتدريبية بالمقاتلين المتسلحين بالعلم والمعلومات العسكرية المختلفة ليصبحوا مؤهلين لمجابهة اعقد الظروف في ميدان وارض المعركة"، وفقا للدفاع العراقية.

بينما ياخذ هذا 🐈🐱القط قسطا من الراحةفي معسكر #بسماية، تستمر قوات #التحالف_الدولي بتدريب القوات💪 🇮🇶العراقية من اجل الأستمرار بعمليات #هزيمة_داعش ودعم عراق موحد ذو سيادة .



🇺🇸#سنتكوم #سنتكام #شراكة_حقيقية @CJTFOIR @SOJTFOIR pic.twitter.com/xZrPfZmKAe

— U.S.



Central Command (@CENTCOMArabic) February 27, 2020

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