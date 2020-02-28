خطة طوارئ في استراليا بعد انتشار كورونا في 42 دولة

2020/02/28 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحكومة الاسترالية تفعيل خطتها الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ تحسبا لوصول فيروس كورونا إلى حالة وباء عالمي

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