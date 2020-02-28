حجاج نايل - فيما وراء النظرية السياسية

2020/02/28 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حجاج_نايل هل أنهي واجهز العلم التجريبي والتطور التكنولوجي تماما علي دور الفلاسفة والفلسفة في تفسير الكون وكوكب الارض والانسان هل هناك صراع بين النظرية السياسية والفلسفة من جانب والعلم التجريبي من جانب اخر هل انتهي دور الفلسفة بما تشمله من نظريات سياسية كعلم شامل يجمع ويفسر كل العلوم الاخري في علم واحدبلغة بسيطة جدا ومتواضعة للغاية يستهدف هذا المقال جدل العلاقة بين النظرية السياسية والفلسفة وب......

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