2020/02/28 | 09:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادنى رقم منذ شهر.. وفاة 44 واصابة 327 صينيا بفيروس كورونا المستجد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 09:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بادنى رقم منذ شهر.. وفاة 44 واصابة 327 صينيا بفيروس كورونا المستجد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بادنى رقم منذ شهر.. وفاة 44 واصابة 327 صينيا بفيروس كورونا المستجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).