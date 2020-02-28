حبس مشدد 3 سنوات لمدير بلديات بابل السابق

2020/02/28 | 09:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات بابل أمس الخميس، حكما بالحبس الشديد 3 سنوات لمدير بلديات بابل السابق بعد إدانته بقضية فساد إداري....

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