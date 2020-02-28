ماذا يحدث في العراق لو عزلنا الأكراد عنه؟ تلك الورقة الخبيثة التي دمرت العراق وشعبه!!

2020/02/28 | 09:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {أجبروهم على الانفصال؛ قبل أن يجبرونا على الاقتتال} سالم لطيف العنبكي كان الزعماء الأكراد في الماضي ولا يزالون في الحاضر أعداء للعراق وشعبه! وكانوا الورقة الخبيثة التي يستخدمها الأميركان وإسرائيل […]

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