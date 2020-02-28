نائب يكشف عن الاشتباه بأصابتين بفيروس”كورونا” في مشروع مصطفى كربلاء

2020/02/28 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم الجمعة، عن وجود حالة اشتباه بأصابة عاملين كوريين اثنين بفيروس “كورونا” في موقع مشروع مصفى كربلاء.وقال السليطي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن هذين العاملين وصلا قبل مدى قريبة الى العراق، وتواردت معلومات حول الاشتباه باصابتهما بفيروس “كورونا”.وطالب السليطي وزير النفط، بالايعاز […]

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