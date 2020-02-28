سائرون: جلسة السبت علنية وبعض القوى ترفض المستقلين

2020/02/28 | 09:45 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، ان جلسة البرلمان يوم غد ستكون علنية خاصة ان بعض القو...

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