2020/02/28 | 09:45 - المصدر: سومر نيوز
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سائرون: جلسة السبت علنية وبعض القوى ترفض المستقلين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، ان جلسة البرلمان يوم غد ستكون علنية خاصة ان بعض القو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سائرون: جلسة السبت علنية وبعض القوى ترفض المستقلين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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