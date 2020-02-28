اطلاق سلف لموظفي العراق تصل ل25 مليون دينار

2020/02/28 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين (5، 10، 15، 20، 25) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لاكثر من 12 الف موظف من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية.وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

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