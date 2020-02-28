مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠

2020/02/28 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ١- تجميد جميع العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة واعتبارًا من ١-١-٢٠٢٠ ٢- يعد اي اجراء يصدر من اي جهة كانت سواء بالتعاقد او الأجراء اليومين او الطوعيين يعتبر باطل ما لم […]

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