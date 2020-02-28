الاشتباه بإصابتين بفيروس

2020/02/28 | 09:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب صادق السليطي عن وجود حالة اشتباه بأصابة عاملين كوريين اثنين بفيروس "كورونا" في موقع مشروع مصفى كربلاء.وقال السليطي في حديث ورد لشفق نيوز، إن هذين العاملين وصلا قبل مدى قريبة الى العراق، وتواردت معلومات حول الاشتباه باصابتهما بفيروس "كورونا".وطالب السليطي وزير النفط بالايعاز لكل الشركات والمواقع النفطية لمنع استقبال الكوادر الأجنبية من العاملين فيها لمدة لا تقل عن ٣ أشهر للحيلوة دون انتشار الفيروس وحفاظاً على ارواح باقي العمال من العراقيين،كون تلك الكوادر تختلط معهم أثناء العمل وقد تكون ناقلة للفيروس.واكد على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لاجراء المسح وفحص اماكن العمل التي يشتبه بظهور حالات مرضية للفايروس وتحديداً مشروع مصفى كربلاء.

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