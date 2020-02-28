مقتل شيخ عشيرة وزوجته طعناً بالسكاكين داخل منزلهما شمالي ذي قار

2020/02/28 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة (28 شباط 2020)، بمقتل شيخ عشائر آل حميد، عبد الصاحب المشلب، مع زوجته في منزلهما شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شيخ عشائر ال حميد عبد الصاحب سعدون الياسين المشلب، قُتل طعناً بالسكاكين مع زوجته في منزلهما بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".





وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته الى أن "ظروف الجريمة ما زالت غامضة حتى الآن".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قوات الحشد الشعبي، الجمعة (28 شباط 2020)، انطلاق عملية أمنية باسم ’’قادة النصر’’ غرب محافظة الأنبار، في المناطق التي ينشط بها عناصر تنظيم داعش.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه &

بغداد اليوم _ ميسان

افاد مصدر امني، الخميس، باغلاق منفذ الشيب في محافظة ميسان امام المسافرين.

وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إنه "بأمر من وزير الداخلية وهيأة المنافذ الحدودية، تقرر اغلاق منفذ الشيب في محافظة ميسان امام المسافرين"

بغداد اليوم- كربلاء

عقدت القيادات الامنية في محافظة كربلاء، الخميس (27 شباط 2020)، اجتماعاً أمنياً موسعا لحماية المواطنين والزائرين خلال شهر رجب، فضلا عن فحص جميع الزائرين للحيلولة دون اصابتهم بفايروس كورونا.

وقالت قيادة شرطة في بيان تلقت

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