الحشد الشعبي يطلق عملية ’’قادة النصر’’ في مناطق ينشط بها داعش غربي الأنبار

2020/02/28 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قوات الحشد الشعبي، الجمعة (28 شباط 2020)، انطلاق عملية أمنية باسم ’’قادة النصر’’ غرب محافظة الأنبار، في المناطق التي ينشط بها عناصر تنظيم داعش.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بمشاركة أربعة ألوية ( 19-18-17-13) وبدعم وإسناد من المديريات التابعة لهيأة الحشد الشعبي انطلقت العملية، فجر اليوم، استناداً لمعلومات استخبارية".

وأضاف، أن"عناصر داعش الإرهابية يتواجدون في عدد من المناطق ذات الجغرافية الصعبة، التي تُدعم من خارج العراق"، وفقاً للبيان.

وأوضح البيان أنه "بعد استطلاع دام يومين بمشاركة طيران الجيش، تم تحديد عدد من الأهداف العسكرية" مبيناً أن "الأهداف ستكون بمرمى نيران الحشد الشعبي، وسيتم القضاء عليها".

وأشار الى أن"لدى الحشد معلومات عن أن هذه المجموعات الإرهابية تحاول إعادة نشاطاتها في محافظة الأنبار، لكن بتواجد الحشد سينهي كل من تسول له نفسه العبث بأمن محافظة الأنبار".

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة (28 شباط 2020)، بمقتل شيخ عشائر آل حميد، عبد الصاحب المشلب، مع زوجته في منزلهما شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شيخ عشائر ال حميد عبد الصاحب سعدون الياسين

بغداد اليوم _ ميسان

افاد مصدر امني، الخميس، باغلاق منفذ الشيب في محافظة ميسان امام المسافرين.

وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إنه "بأمر من وزير الداخلية وهيأة المنافذ الحدودية، تقرر اغلاق منفذ الشيب في محافظة ميسان امام المسافرين"

بغداد اليوم- كربلاء

عقدت القيادات الامنية في محافظة كربلاء، الخميس (27 شباط 2020)، اجتماعاً أمنياً موسعا لحماية المواطنين والزائرين خلال شهر رجب، فضلا عن فحص جميع الزائرين للحيلولة دون اصابتهم بفايروس كورونا.

وقالت قيادة شرطة في بيان تلقت

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