الاشتباه بإصابة عاملين كوريين يعملان في مصفى كربلاء النفطي بفايروس كورونا

2020/02/28 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- - بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، صادق السليطي، الجمعة (28 شباط 2020)، وجود حالة اشتباه بإصابة عاملين كوريين اثنين بفيروس "كورونا" في موقع مشروع مصفى كربلاء.

وقال السليطي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذين العاملين وصلا قبل مدى قريبة الى العراق، وتواردت معلومات حول الاشتباه بإصابتهما بفيروس "كورونا".

وطالب السليطي بحسب البيان وزير النفط، بـ "الإيعاز لكل الشركات والمواقع النفطية لمنع استقبال الكوادر الأجنبية من العاملين فيها لمدة لا تقل عن 3 أشهر لمنع انتشار الفيروس وحفاظاً على ارواح باقي العمال من العراقيين، كون تلك الكوادر تختلط معهم أثناء العمل وقد تكون ناقلة للفيروس".

وشدد على "ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لإجراء المسح وفحص اماكن العمل التي يشتبه بظهور حالات مرضية للفايروس وتحديداً مشروع مصفى كربلاء".

وكان وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، اصدر الثلاثاء (25شباط 2020)، عددا من القرارات لمنع تفشي فايروس كورونا، مبينا أنه وجه بمنع السفر من وإلى النجف، فضلا عن تشكيل خلايا أزمة في عموم المحافظات وتمديد منع دخول الوافدين الأجانب إلى العراق.

وقال الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "علاوي ترأس اجتماعا مع اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وبحضور اعضاء اللجنة واللواء سعد معن مدير اعلام وزارة الداخلية والعميد قصي صبيح لازم مدير شؤون الاقامة ".

واضاف البيان أن "مقررات اللجنة تضمنت تشكيل خلية ازمة في كل محافظة يرأسها المحافظ وعضوية دائرة الصحة والجهات الساندة لمتابعة وتنفيذ مقررات اللجنة وتمديد ايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول المبينة ادناه جمهورية الصين الشعبية وجمهورية ايران الاسلامية وايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول ( تايلند ،كوريا الجنوبية ، اليابان ، ايطاليا ،سنغافورة )".

وتابع :"يستثنى من الاجراءات اعلاه على ان يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة العراقيين الوافدين من الدول المذكورة، الاشخاص العاملون في البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية وتدقيق تأشيره دخول الوافدين الى الدول المشار اليها في اعلاه من قبل العاملين في المنافذ الحدودية خلال الاربعة عشر يوما الماضية".

واردف أن "اللجنة تهيب العراقيين كافة بعدم السفر الى الدول المشار اليها ومراجعة وزارة الصحة لموقف الاجراءات المذكورة وبشكل يومي وحسب المستجدات وعلى مدار الساعة واستنفار كافة موارد الوزارات لاحتواء هذه الازمة وكل حسب اختصاصه وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة ايام وتمنع التجمعات في كافة ارجاء محافظة النجف وعدم السفر من والى محافظة النجف الاشرف الا في حالات الضرورة القصوى فضلا عن تقنين السفر بين المحافظات الا في الحالات الضرورة القصوى كما تم النصح بعدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات الغير ضرورية في عموم جمهورية العراق".

ولفت البيان إلى أن "علاوي أكد على اهمية متابعة المذاخر والصيدليات ومكاتب بيع المستلزمات الطبية لضمان منع استغلال هذه الازمة للاحتكار ورفع الاسعار وتوحيد لغة الخطاب الاعلامي وتخول شبكة الاعلام العراقي في قضايا التوعية والتثقيف بالتنسيق مع المكتب الاعلامي لوزارة الصحة والبيئة ".

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