آلاء شاكر تتحدث عن دورها في مسلسل(أم هارون)

2020/02/28 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الأعمال التي تستعد لدخول السباق الرمضاني هذا العام ،هو المسلسل الخليجي (أم هارون) بمشاركة الفنانة العراقية آلاء شاكر

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