مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 25 مليون دينار لموظفي الدولة

2020/02/28 | 10:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية […]

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