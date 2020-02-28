رئيس أركان الجيش يصدر أوامر للتصدي لخطر كورونا القاتل.

2020/02/28 | 10:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، أوامر تخص مواجهة فايروس كورونا القاتل.وأمر الغانمي بحسب بيان لوزارة الدفاع “إلغاء التعداد الصباحي في وزارة الدفاع، وإلزام […]

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