السياحة والاثار تعلن اتخاذها إجراءات احترازية بالأماكن الترفيهية والسياحية للوقاية من “كورونا”

2020/02/28 | 10:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة السياحة والاثار، الخميس، عن اتخاذ عدة اجراءات احترازية ووقائية في الأماكن الترفيهية والسياحية والمؤسسات التابعة للهيئة احترازا من فيروس “كورونا”.وقال رئيس هيئة السياحة والاثار وكالة محمد العبيدي في تصريح له ان “خلية الازمة في هيئة السياحة اتخذت عدة قرارات ضمن المؤسسات التابعة لها والتي تقع ضمن مسؤوليتها للحد من فيروس كورونا”.وبين […]

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