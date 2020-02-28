بالصور : الجامعة العربية تكرم العاملين في وزارة الصحة العراقية لجهودهم وخدماتهم الجليلة

2020/02/28 | 10:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استلم ممثل وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي مدير عام مدينة الطب المشارك في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب شهادة تقديرية من مجلس وزراء الصحة العرب لوزارة الصحة العراقية ولملاكاتها […]

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