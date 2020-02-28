عبدالجواد سيد - حسنى مبارك بين السياسى والديكتاتور

2020/02/28 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجواد_سيد كتبت منذ يومين مقال سريع بعنوان حسنى مبارك فى ميزان التاريخ ، فى محاولة لتقييم عهد حسنى مبارك والإستفادة منه ، لكن المقال أسئ فهمه وجلب على كثيراً من النقد على إننى أمجد الديكتاتورية وأتغاضى عن الفساد ، ولذا وجدت نفسى مضطراً للتعقيب بهذا المقال التوضيحى ، أو التفسيرى لمقالى السريع.مب......

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