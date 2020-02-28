اطلاق عملية أمنية جديدة للحشد الشعبي غربي الانبار

2020/02/28 | 10:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قوات الحشد الشعبي فجر اليوم الجمعة، عملية أمنية باسم (قادة النصر) غربي محافظة الأنبار مستهدفة عدداً من المناطق التي تشهد تحركات من قبل جماعة "د...

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