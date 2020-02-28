الفتح: كابينة علاوي ستمرر غدا

2020/02/28 | 10:16 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الجمعة، ان حكومة محمد توفيق علاوي ستمرر يوم غد السبت بمشار...

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