السعودية تعلق إصدار التأشيرات السياحية لـ7 دول

2020/02/28 | 10:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة السياحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تعليق إصدار التأشيرات السياحية بشكل مؤقت لرعايا سبع دول، وذلك كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تغريده، إنها "قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية للقادمين من الصين، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وماليزيا، وسنغافورة، وكازاخستان، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة".

واكدت "تعليق العمل بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها".

وبينت الوزارة استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا أو عند الوصول لمطارات السعودية لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا، لكنها أكدت على عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتأتي الإجراءات السعودية كإجراء احترازي بسبب تسارع انتشار فيروس كورونا في منطقة الخليج، وأكدت الرياض أن هذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

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