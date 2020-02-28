تركيا تبدأ اليوم مشاورات مع الناتو بخصوص القصف على إدلب

2020/02/28 | 10:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن السكرتير الصحفي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر شليك، اليوم الجمعة، ان بلاده ستبدأ بمشاورات مع الناتو فيما يتعلق بالوضع في إدلب السورية.

وقال شليك ان "الهجوم على تركيا هو هجوم على الناتو.



نتوقع أن يتم اتخاذ خطوات معينة لإنشاء منطقة حظر طيران في إدلب".

وذكر أن وزير الخارجية التركي، تشاوش أوغلو، أجرى محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

يذكر أن 33 جنديا تركيا في إدلب السورية قتلوا في قصف ليلة الخميس الجمعة بعد ذلك، قصفت القوات التركية مواقع الجيش السوري.

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