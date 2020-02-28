المانيا تسجل 22 حالة جديدة بفيروس كورونا

2020/02/28 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ست ولايات بغرب ألمانيا 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، بعد يوم من تحذيرات لوزير الصحة الألماني، قال فيها إن البلاد على شفا تفش وبائي.ففي شمال الراين وستفاليا، أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، قالت وزارة الصحة، إن الفحوص أثبتت إصابة 14 شخصا آخرين ب‍فيروس كورونا أمس الخميس بمنطقة هاينسبرغ […]

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