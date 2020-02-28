مقتل شيخ عشائر 'آل حميد' وزوجته طعنا بالسكاكين شمالي ذي قار

2020/02/28 | 10:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمقتل شيخ عشائر آل حميد وزوجته طعنا بالسكاكين في منزلهما شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن شيخ عشائر ال حميد ( الشيخ عبد الصاحب سعدون الياسين المشلب) قتل، اليوم، طعنا بالسكاكين مع زوجته في منزلهما بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".واشار المصدر، الى أن "ظروف الجريمة ما تزال غامضة حتى الآن".

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