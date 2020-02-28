الناتو يعقد اجتماعاً اليوم لبحث التصعيد في سوريا بطلب من تركيا

2020/02/28 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

يعقد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة (28 شباط 2020)، اجتماعاً لبحث تداعيات التصعيد الذي شهدته محافظة إدلب في سوريا يوم أمس، بطلب من تركيا.

وقال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، إن "سفراء الحلف سيجتمعون اليوم الجمعة، بطلب من تركيا، لإجراء مشاورات بشأن التطورات في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة الحلف"، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية سورية بمنطقة إدلب.

وكتب ستولتنبرغ، على تويتر، "اليوم سيجتمع مجلس الحلف بطلب من تركيا للتشاور بشأن الوضع في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة واشنطن التي أسست الحلف".

وبموجب تلك المادة، يمكن لأي بلد عضو في الحلف طلب إجراء مشاورات إذا كان يعتقد أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه معرض للخطر.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد تحدث مع ستولتنبرج عبر الهاتف أمس الخميس.

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام روسية، الجمعة (28 شباط 2020)، بأن "فرقاطتين" مزودتين بصواريخ "كاليبر"" غادرتا البحر الأسود باتجاه الساحل السوري، عقب الأحداث التي شهدتها محافظة إدلب يوم أمس.

وقال ممثل أسطول البحر ا

بغداد اليوم- متابعة

أعادت السلطات الأردنية، الخميس (27 شباط 20209)، 7 عراقيين كانوا متوجهين إلى الأردن من الحدود بين البلدين بسبب ارتفاع في درجات حرارتهم.

وقال المسؤول عن الكوادر الطبية في حدود معبر الكرامة بين الأردن والعراق موسى أبو عاقو

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى، الخميس (27 شباط 2020)، إصابة 106 مواطن بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة سعيد نمكي إن " الـ 24 ساعة الماضية شهدت، إصابة 106 حالة مؤكدة بفايروس كورونا في البلاد

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