الأولمبية الدولية تتحدى كورونا: طوكيو 2020 في موعدها

2020/02/28 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، التزام لجنته بإقامة دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، في موعدها المقرر هذا الصيف، وذلك رغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ونقلت وكالة كيودو اليابانية، عن باخ، في تصريحات لوسائل الإعلام عبر الهاتف، والتي أكد فيها التزام اللجنة الأولمبية التزاماً كاملاً بإقامة أولمبياد طوكيو ناجحة، تنطلق في موعدها 24 تموز المقبل.

ولدى سؤاله عن مدن بديلة محتملة لاستضافة الأولمبياد، قال باخ: "لن أصب مزيدًا من الزيت على نار التكهنات".

بدوره، قال ريتشارد باوند، عضو اللجنة الأولمبية، إنه سيتفهم أي قرار بإلغاء الألعاب الأولمبية، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف باوند، نائب رئيس اللجنة الأولمبية السابق، أنه متأكد أن "اللجنة، لن تتخذ أي قرارات بشأن القضية ضد رغبة منظمة الصحة العالمية أو الحكومات".

وتابع الكندي، صاحب الـ 77 عاماً، أن "قضايا العالم أكثر أهمية بكثير من إقامة حدث رياضي معين، حتى لو كان الأولمبياد".

وواصل أنه "ما زالت هناك ثلاثة أشهر، لاتخاذ قرار حول إلغاء دورة الألعاب الأولمبية؛ لكنه أشار إلى إمكانية اتخاذ القرار في وقت أقل من ذلك".

وأبلغت السلطات اليابانية أمس الخميس، عن وفاة ثامن حالة، ليصل عدد إجمالي الاصابات إلى أكثر من 900، من بينهم 705 ركاب من السفينة برنسيس دايموند.

كما أعلنت الحكومة اليابانية، غلق جميع المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، اعتبارًا من يوم الإثنين في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، بعدما أدى تفشي كورونا إلى إلغاء العديد من الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل العديد من مباريات دور المجموعات الشهر المقبل، بمسابقة دوري أبطال آسيا.

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