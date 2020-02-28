بالسكاكين… مجهولون يغتالون شيخ عشيرة شمالي الناصرية

2020/02/28 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار هاجم مجهولون صباح اليوم الجمعة، شيخ عشيرة شمالي الناصرية وطعنوه بالسكاكين.وقال مصدر أمني لـ”العهد نيوز”، بأن “مجهولين قد أقدموا صباح اليوم، على مهاجمة منزل الشيخ عبدالصاحب سعدون الياسين المشلب، شيخ عشائر ال حميد وطعنوه بالسكاكين هو وزوجته في قضاء قعة سكر شمالي الناصرية”.وأوضح المصدر، بأن “ظروف الجريمة لا تزال […]

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