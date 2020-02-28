الناتو يعقد اليوم اجتماعاً طارئاً بناء على طلب تركيّ

2020/02/28 | 10:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد حلف الشمال الأطلسي، اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئاً بناء على طلب من تركيا.

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