2020/02/28 | 10:34 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باسل حسين : تأريخ انتهاء تكليف علاوي لتشكيل الحكومة يصادف 8 اذار القادم
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المستقلة ..أكد الخبير السياسي، باسل حسين، ان تاريخ انتهاء تكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة يصادف الثامن من شهر اذار المقبل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باسل حسين : تأريخ انتهاء تكليف علاوي لتشكيل الحكومة يصادف 8 اذار القادم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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