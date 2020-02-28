2020/02/28 | 10:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسل حسين : تأريخ انتهاء تكليف علاوي لتشكيل الحكومة يصادف 8 اذار القادم

المستقلة ..أكد الخبير السياسي، باسل حسين، ان تاريخ انتهاء تكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة يصادف الثامن من شهر اذار المقبل.

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